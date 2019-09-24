Украинского политолога снова выгнали из студии "России 1". Теперь по его просьбе

Вячеслава Ковтуна возмутило обсуждение участников программы борьбы с коррупцией в Незалежной.

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна в очередной раз выгнали из студии во время программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Однако на этот раз ведущий программы Дмитрий Куликов выгнал Ковтуна по его же просьбе.

Участники программы обсуждали задержание на польской границе бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая, по данным СМИ, вместе с двумя другими украинцами и одним хорватом хотели вывезти из страны 650 тысяч евро.

Политолог возмутился обсуждением борьбы с коррупцией на Украине. Ковтун привёл в пример дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, которого подозревают в мошенничестве. Участник программы с криком начал перечислять изъятое у Черкалина имущество, после чего его прервал ведущий.

Ковтун предложил дать ему красную карточку, а затем заявил, что ему не дают говорить.

Ведущий выполнил просьбу и удалил политолога из студии, объяснив остальным участникам программы разницу между делами Князева и Черкалина.

По версии СКР, Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. Кроме того, офицера ФСБ и его подчинённых подозревают в мошенничестве на 490 миллионов рублей.