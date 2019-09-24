Макрон увидел прогресс в отношениях России и Украины

Он также анонсировал, что в ближайшие недели состоится саммит в "нормандском формате".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о прогрессе в отношениях Москвы и Киева, который наблюдается в последние недели. Об этом он сообщил в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Президент Владимир Зеленский начал делать первые шаги, президент Владимир Путин смог ответить на это. В последние недели удалось добиться прогресса, — отметил Макрон.

Французский лидер также анонсировал, что в предстоящие недели пройдёт саммит "нормандской четвёрки".

Как уже сообщал Лайф, последний телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся 7 сентября. Предметом обсуждения были итоги по обмену между государствами.