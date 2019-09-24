Волгоградский водитель насмерть сбил подростка и спрятался от полиции в кустах

Мужчина даже не планировал вызывать скорую или как-то помогать пострадавшему, это сделали очевидцы.

Водитель "Лады" из города Михайловка Волгоградской области насмерть сбил 17-летнего подростка, после чего испугался, выбежал из машины и спрятался в кустах, наблюдая за происходящим. Об этом сообщает "Волгоград онлайн".

По данным журналистов, ДТП произошло в районе 20:00 (19:00 мск). Каким образом молодой человек оказался на дороге и был ли там пешеходный переход — не уточняется. По словам очевидцев, сразу после аварии водитель покинул транспортное средство и устремился в придорожные кусты.

Медиков для оказания помощи подростку вызвали очевидцы. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пешехода, а подоспевшие полицейские вскоре обнаружили в кустах и 42-летнего водителя.

Известно, что мужчина в настоящий момент нигде не работает, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также установлено, что раньше он уже лишался водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде.