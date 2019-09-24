МЧС РФ ликвидирует почти 600 своих учреждений

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Кемеровской области

МЧС РФ ликвидирует 578 учреждений ведомства для перехода в следующем году на новую организационно-штатную структуру. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.

До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС РФ — часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, до конца этого года в МЧС РФ завершатся все организационные моменты: сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах или же им выплатят компенсации при расторжении контрактов и трудовых договоров.

Осенью 2018 года в министерстве началась поэтапная реорганизация. Она соответствует поручению президента РФ сократить излишние управленческие звенья, устранить дублирующие функции и осуществить другие преобразования.

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