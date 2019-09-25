Пенсионерка чуть не умерла от разбитого сердца на свадьбе из-за васаби

Заболевание появляется из-за сильного стресса и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.

Жительница Израиля попробовала васаби и получила кардиомиопатию такоцубо, также известную как синдром разбитого сердца. Об этом сообщается в научном журнале BMJ Case Reports.

На свадьбе в Израиле 60-летняя женщина решила попробовать острую японскую приправу. Перепутав её с авокадо, пенсионерка за раз съела целую чайную ложку.

— Через несколько минут она неожиданно ощутила сдавливание в районе груди, распространившееся на руки и продолжавшееся несколько часов, — пишет издание.

Однако она решила не покидать торжество, поскольку боль начала проходить.

На следующий день женщина неожиданно почувствовала слабость, общий дискомфорт и обратилась к врачу. Ей диагностировали кардиомиопатию такоцубо, или синдром разбитого сердца. Заболевание появляется из-за сильного стресса и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.

Женщине пришлось пройти лечение в кардиоцентре, она полностью выздоровела спустя месяц.

Несколько лет назад американские учёные сделали не менее любопытное открытие. Так, в ходе исследования выяснилось, что курение марихуаны удваивает риск синдрома разбитого сердца.