Макрон напомнил мировым лидерам о словах Солженицына об отваге

Французский лидер не в первый раз цитирует русских классиков.Так, на встрече с Владимиром Путиным он вспомнил слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток".

Лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал мировых лидеров обрести смелость в созидании мира, напомнив слова русского писателя Александра Солженицына о важности для политиков проявлять отвагу.

— И сегодня я хотел бы обратиться с призывом, чтобы мы вновь обрели смелость, прежде всего в том, чтобы созидать мир и отвагу, чтобы взять на себя ответственность, — заявил Макрон на Генеральной Ассамблее ООН.

Лидер Франции пояснил, что созидать мир — означает идти на диалог, компромисс. Он также добавил, что именно этого сейчас не хватает во многих регионах, в том числе на Ближнем Востоке.

Макрон не первый раз упоминает слова русских писателей. Так, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во Франции он вспомнил слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток" о различии русских и европейцев.