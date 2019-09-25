Зеленский ждёт "очень крутых" отношений с США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждёт очень крутых отношений с Соединёнными Штатами. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба в "Фейсбуке".

— Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США, — заявил Зеленский.

Он также намерен пригласить своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Незалежную, чтобы тот увидел, "какая хорошая Украина". Зеленский также анонсировал, что в ближайшие годы будут "громкие визиты" американских и европейских лидеров в его страну, но не стал раскрывать подробности.

Как уже сообщал Лайф, ранее в центре внимания оказались переговоры между президентами США и Украины, в которых Трамп якобы угрожал Зеленскому. Конгресс США заявил, что в случае подтверждения факта давления со стороны главы Белого дома ему может грозить импичмент. Сам Трамп уточнил, что никаких угроз не было и даже готов, чтобы опубликовали стенограмму их беседы.