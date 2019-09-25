Конгресс США инициировал процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента своего президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, которая в государственной иерархии Штатов занимает третий по значимости пост.

— Сегодня я объявляю о том, что палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований, — заявила Пелоси.

Спикер палаты представителей Конгресса США отмечает, что Трамп якобы предал свою должность, а также нацбезопасность и целостность выборов.

Напомним, предыдущая попытка демократов отстранить Трампа была предпринята в середине июля из-за оскорбительных высказываний в адрес женщин-демократов. Однако палата представителей проголосовала против данной резолюции.