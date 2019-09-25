В Италии российская певица объяснила полиции, что её обокрали фразами из оперы

Россиянка нашла оригинальный способ изъясниться со стражами порядка, которые не говорили на английском языке.

Туристка из России Мария Остроухова рассказала в своём фейсбуке, как после ограбления в Венеции ей пришлось объясняться с полицейскими на итальянском языке фразами из известных опер, поскольку стражи порядка не говорили на английском.

Во время отпуска у туристки украли паспорт, кредитные карты и деньги. Спустя два дня девушке нужно было лететь в Лондон, чтобы исполнить одну из партий в опере Клаудио Монтеверди "Коронация Поппеи".

Поскольку местные полицейские не говорили на английском, певица стала объясняться фразами из опер. Первые слова она взяла из произведений "Коронация Поппеи" и "Орфей и Эвридика".

— Я решила продолжить идти по Орфею и Эвридике, тем более что в моём представлении слова "Эвридика" и "паспорт" были взаимозаменяемыми. Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte? (Что я буду делать без паспорта? Куда я пойду без паспорта?), — пишет Мария.

Так полицейские поняли, что девушку ограбили. Ей показали снимки местных карманников, и на одном из них певица узнала злоумышленника — девушку, которая врезалась в неё на мостике.

— Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Вот эта проклятая женщина! Я хочу расчленить её!), — сообщила Мария полицейским.

Россиянке вернули документы в тот же день. Для того чтобы отблагодарить полицейских, девушка снова воспользовалась фразами из опер.

— Сеньор рыцарь, благословляю вас за вашу доброту и ласку! — сказала она.

Ранее Лайф рассказывал о другой истории с итальянским карманником и российскими туристами. В городе Болонье двое молодых людей из Ростовской области задержали вора в центре города.