Принц Гарри и Меган Маркл "отказались" от своего титула в ЮАР

Ранее герцогиня Суссекская также нарушила протокол, станцевав с делегацией южноафриканок.

В ходе своей первой официальной семейной поездки в турне по странам британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжили удивлять общественность и нарушили королевский протокол. Об этом сообщает The Sun.

В этот раз, находясь в Южной Африке, герцог и герцогиня попросили представителей общественности, вопреки протоколу, отказаться от официальных обращений в королевском стиле по типу вашего высочества, а вместо этого просто называть их по именам.

По данным издания, супруги решили сделать свою поездку более непринуждённой, в том числе и для того, чтобы немного остудить британскую общественность, которая этим летом критиковала пару за частое использование частного самолёта, который оплачивался из бюджета.

Впрочем, такое упрощение процедуры приветствия для некоторых встречавших королевскую чету обернулось совсем наоборот. Секретарь Ассоциации гражданских и благотворительных компаний Бо-Каап в интервью местной газете признался, что просто не знает, как теперь обратиться к супругам.

Это нарушение протокола не стало первым на счету принца Гарри и Меган Маркл. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как герцогиня Суссекская по приезде в Кейптаун не удержалась и станцевала со встречающей их делегацией южноафриканок.