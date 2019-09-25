В тестовом режиме. По Крымскому мосту проехал самоходный вагон

Уже завершился монтаж всех мостовых конструкций, сейчас прокладывается электричество и связь.

По железнодорожной части Крымского моста впервые проехал самоходный вагон, в котором были журналисты, сообщает РИА "Новости".

— Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года, — приводит агентство слова владельца компании "СГМ Мост" Аркадия Ротенберга.

Пробная поездка продлилась около 30 минут. После того как железнодорожную часть моста введут в эксплуатацию, поезда будут курсировать со скоростью 80 км/ч.

Как рассказал руководитель стройки Александр Островский, строительство идёт согласно графику — уже завершён монтаж всех мостовых конструкций, на данный момент прокладывается электричество и связь.

Ранее стало известно о планах строительства новой скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту.