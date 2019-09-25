Россиянин убил двух знакомых за то, что плохо ухаживали за его питомцами

Жителю Белгородской области, который забил товарищей битой и трубой, грозит до 15 лет лишения свободы.

В Белгородской области местный житель металлической трубой и битой забил насмерть двух мужчин, которые ухаживали за его домашними животными. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 42-летний житель Губкинского района договорился с двумя мужчинами о том, что они будут ухаживать за его животными. Спустя некоторое время они перестали выполнять взятые на себя обязательства.

Как долго это продолжалось, не уточняется, однако 23 сентября 2019 года теперь уже подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к мужчинам. Он предъявил им претензии, после чего начал поочерёдно избивать привезёнными битой и трубой.

Потерпевшие от полученных травм скончались на месте, убийца скрылся, но был задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.