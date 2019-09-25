Лавров "поблагодарил" США за то, что ему "в конце концов" дали визу

Глава МИД РФ Сергей Лавров "поблагодарил" США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

— Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал, — сказал глава МИД РФ на открытии министерской встречи в "астанинском формате".

Напомним, США не дали американскую визу сенатору Константину Косачёву, а также девяти другим членам российской делегации. При этом в Госдепе не смогли назвать причину отказа.