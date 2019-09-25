Пьяная жительница Сахалина ездила с ребёнком на коленях и подралась с полицией

Женщина отказалась предъявлять водительское удостоверение и проходить медицинское освидетельствование.

Жительница Сахалина едва не погубила своих детей, управляя автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщает АСТВ.

50-летнюю женщину задержали за нарушение правил перевозки детей. Один из малышей сидел у матери на коленях, а другой не был пристёгнут. На просьбы сотрудников полиции предъявить водительское удостоверение автомобилистка ответила отказом. Кроме того, она была нетрезвая.

Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование и нецензурно оскорбляла полицейских. При задержании правонарушительница оказала сопротивление, из-за чего правоохранителям пришлось применить спецсредства.

В отношении автоледи составлены протоколы об административных нарушениях по факту нарушения правил перевозки детей, невыполнения требования о медицинском освидетельствовании, а также неповиновения распоряжению сотрудника полиции.

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