В Госдуме предложили запретить грин-карты из-за невыдачи США виз делегации ООН

Депутаты отмечают, что предпринятые меры будут такими, чтобы на этот беспрецедентный случай обратили внимание.

В качестве ответа на невыдачу членам российской делегации виз США, где они должны были принять участие в Генеральной Ассамблее ООН, в Госдуме допускают запрет на проведение американской лотереи грин-карт.

— Наш ответ будет очень серьёзным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии", — заявил в интервью "Известиям" зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, это беспрецедентный случай, поскольку делегаты намеревались посетить "не США, а штаб-квартиру ООН". И ответ на это будет таким, чтобы все обратили внимание.

Депутат предлагает ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карты, и затруднить работу агентств, помогающих оформить документы.

Идея об отмене грин-карт ранее уже была озвучена, правда, тогда её предлагал президент США Дональд Трамп, который назвал победителей лотереи худшими из представителей других стран. Так он прокомментировал теракт 31 октября 2017 года, когда 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на пикапе выехал на велодорожку в Нижнем Манхэттене и на большой скорости начал давить людей.