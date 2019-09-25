Савченко призвала Украину отказаться от денег США: Мы бедные, но гордые

Нардеп Надежда Савченко призвала Киев отказаться от финансовой помощи Штатов. Она убеждена, что таким образом Украина станет интересной для США.

— Я считаю, что Украина станет США интересна тогда, когда перестанет просить деньги. Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный, — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По её словам, 400 миллионов долларов — это ничто как для Штатов, так и для украинских олигархов, которые "постоянно воруют".

— Но я считаю, что, может, мы и бедные, но гордые. И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: "Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем", — пояснила Савченко.

Кроме того, Киев не должен концентрироваться на одном лишь союзнике. По словам бывшей военнослужащей, Украине стоит заводить больше друзей и партнёров.