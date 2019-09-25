Трамп отчитался, что Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

Американского президента подозревают в оказании давления на своего украинского коллегу.

Правительство Украины разрешило публикацию стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом глава США написал в "Твиттере".

— Госсекретарь Помпео получил разрешение от Правительства Украины на публикацию стенограммы моего телефонного разговора с президентом [Украины]. Они тоже не понимают, из-за чего раздули скандал. Абсолютная охота на ведьм со стороны демократов! — рассказал Трамп.

Трамп в свою очередь также дал согласие на обнародование стенограммы записи беседы с Зеленским. По его словам, разговор прошёл крайне дружелюбно, без давления на собеседника.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Зеленского, который состоялся в июле, вызывает беспокойство Нацразведки США. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать оказать содействие в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Кроме того, Трампа обвинили в давлении на Зеленского, однако Киев и Вашингтон отрицают этот факт.