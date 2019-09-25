Лавров назвал позором невыдачу виз российской делегации ООН

США опозорились, отказав в выдаче виз российской делегации ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий, — заявил Лавров.

Эти слова глава российского МИД сказал, находясь на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке и куда по необъяснимым причинам не допустили Константина Косачёва и ещё девятерых членов делегации от России.

В Кремле уже призвали к жёсткому ответу, а в Госдуме в качестве ответа предлагают запретить грин-карты.