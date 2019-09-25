СМИ: Пуск "Протона-М" сорвался из-за спутника США

87

Фото © Flickr/Roscosmos

По неофициальной информации, на устранение неполадок может потребоваться несколько дней.

Запланированный на 30 сентября запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и аппаратом MEV-1 из США отложен из-за помех в системе управления разгонным блоком, которые связаны с неправильным подключением американского аппарата в цепь.

Проблема возникла из-за подключённого не по той схеме в цепь с разгонным блоком американского космического аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

Он также отметил, что сама система управления "работает штатно". По предварительной оценке источника, для устранения возникших проблем с подключением спутника может уйти несколько дней.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×