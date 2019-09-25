Головин стал первым россиянином за 25 лет, забившим дубль в матче во Франции

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Александр Головин. Фото © VK / ФК Монако

В матче "Монако"—"Ницца" в седьмом туре чемпионата футболист отличился дублем и голевой передачей.

Полузащитник "Монако" Александр Головин установил историческое достижение, став первым россиянином за последние 25 лет, который забил дубль во Франции.

Футболисту удалось забить два гола и отдать голевую передачу в матче против "Ниццы" в седьмом туре чемпионата Франции.

Таким образом, Головин стал первым россиянином с октября 1994 года, который оформил дубль во Франции. Последний раз такое удалось футболисту "Страсбурга" Александру Мостовому в матче против "Сошо".

"Монако" обыграл "Ниццу" со счётом 3:1 и таким образом занял 17-е место в турнирной таблице.

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