Стало известно ещё об одной российской делегации, которой не выдали визу в США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал ещё об одной российской делегации, которой Штаты не выдали визу. Речь идёт об участниках конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

— Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но ещё и делегации на конференцию ДВЗЯИ, — отметил постпред.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.