Стало известно ещё об одной российской делегации, которой не выдали визу в США

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Фото © Pixabay

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал ещё об одной российской делегации, которой Штаты не выдали визу. Речь идёт об участниках конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но ещё и делегации на конференцию ДВЗЯИ, — отметил постпред.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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