Любитель газировки узнал о своём диабете от муравьёв

После проведённой экстренной операции он пообещал врачам следить за количеством потребляемого сахара.

Бывший работник телекоммуникационной компании 56-летний Мод Разин Мохамед из малайзийского города Раванг, штат Селангор, остался без функционирующей правой руки из-за того, что на протяжении долгого времени выпивал минимум две банки газировки в день. Об этом сообщает Unilad.

По данным издания, мужчина так пристрастился к жидкому сахару, что у него развился диабет, о котором он, естественно, и не догадывался, продолжая вести привычный образ жизни.

— Я пил так много сладких напитков, что трижды терял сознание на работе, — признался Мод журналистам.

По словам мужчины, возможно, это бы и дальше так продолжалось, но однажды он заметил, что на том месте, где недавно справил нужду, стали роиться муравьи. После этого он решил обратиться к врачу, где ему и был поставлен страшный диагноз.

Вскоре после этого на спине у мужчины появился нарыв, на который он первое время не обращал внимания, но когда абсцесс увеличился в размерах и достиг руки, Мохамед решил обратиться к врачам за помощью.

Ему провели экстренную операцию по удалению участка кожи от середины лопатки через зону подмышек практически до локтя, удалили гной и провели интенсивный курса антибиотиков. Всё это позволило спасти руку на том месте, где она должна быть, но нормально функционировать конечность не может, из-за чего Мохамед остался без работы. Также он страдает от болей в спине, не связанных с удалением большого куска тканей.

Теперь мужчина намерен быть внимательнее к своему организму и пообещал тщательно за этим следить, а также принимать необходимые препараты и регулировать уровень потребляемого сахара, чтобы не повторить ситуации.