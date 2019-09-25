США и НАТО провели испытания атомной бомбы B61–12

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США вместе с американскими военными и представителями НАТО провело три испытания модификации атомной бомбы B61. Как сообщает пресс-служба НУЯБ, испытания состоялись 21 августа.

Бомба была сброшена на полигоне в Неваде, при этом её не оснащали ядерной боеголовкой. Сами испытания состоялись в рамках программы продления срока службы B61. Заключительные учения будут проведены в следующем году.

— B61–12 укрепит стратегическое сдерживание и успокоит наших союзников. Эти успешные испытания являются результатом тесного сотрудничества между НУЯБ, национальными лабораториями США, ВВС и НАТО, — заявил бригадный генерал Тай Ньюма.

Как уже сообщал Лайф, США начнут производство модернизированной атомной бомбы в 2020 году.

Атомная бомба B61 была создана в США в 1963 году. Всего было произведено двенадцать вариантов B-61. Новая модификация оружия — B61–12, — как ожидается, заменит их все.