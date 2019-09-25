Трое жителей Хабаровска получили сроки в колонии за сбыт наркотиков военным

Когда злоумышленников задерживали, у них обнаружили 850 граммов N-метилэфедрона.

Трое жителей Хабаровска отправились в колонию строгого режима за распространение наркотиков среди военных, сообщило Управление ФСБ России по Восточному военному округу.

— Индустриальным районным судом Хабаровска злоумышленники признаны виновными в совершении преступления, — сообщает региональное Управление ФСБ.

По данным ведомства, осуждённые распространяли синтетические наркотики среди хабаровчан, а также военнослужащих Хабаровского гарнизона. При задержании у них было обнаружено 850 граммов N-метилэфедрона.

Суд приговорил Альчека В. к семи годам колонии строгого режима, пять с половиной лет получил Олейников З., пять лет — Прошкин Н. Их признали виновными по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.