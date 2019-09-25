СМИ: В России разработали крылатую ракету "Оникс-М" с дальностью 800 км

Отмечается, что лётные испытания нового вооружения начнутся уже в ближайшие месяцы.

В российском НПО машиностроения была разработана крылатая ракета морского базирования "Оникс-М" с повышенной точностью поражения целей на земле и суше с максимальной дальностью стрельбы 800 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

— На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс" разработан новый вариант — "Оникс-М", получивший максимальную дальность поражения 800 километров, — пояснили агентству.

Благодаря усовершенствованной системе наведения ракета с большей точностью сможет поражать морские и наземные цели, также добавилась повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

По данным агентства, лётно-конструкторские испытания новой разработки должны были начаться ещё в первой декаде сентября в акватории Баренцева моря, однако их отложили для проведения проверок опытных образцов. Новая дата пуска ожидается в ближайшие месяц-два.

В НПО машиностроения эту информацию не стали комментировать.