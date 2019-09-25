Стали известны марки гаджетов, которые чаще всего страхуют

Наименее бережливыми оказались владельцы смартфонов Lenovo, чья доля составила менее 1%.

Владельцы смартфонов и планшетов Apple и Samsung наиболее бережно относятся к своим гаджетам, полагают эксперты компании "Сбербанк-Страхование".

Специалисты провели анализ 100 тысяч договоров страхования гаджетов и выяснили, что 27% из них приходятся на технику Apple и Samsung.

На втором месте (11%) оказалась техника марки ZTE. Далее — Nokia (8%), Honor (7%) и Meizu (6%). Средние показатели от общего числа застрахованных гаджетов оказались у Sony, Fly, Xiaomi и Huawei. Наименее бережливыми оказались владельцы смартфонов Lenovo, их доля составила менее 1%.

— В нашем портфеле на страхование новой техники приходится 86% договоров страхования, а 14% — на уже используемые гаджеты, которые страховались сразу после дорогостоящего ремонта, — пояснил глава управления партнёрских продаж Константин Филиппов.

В основном страховкой пользуются в случае механических повреждений, в большинстве случаев — при падении гаджетов (87%). В 8% случаев телефон или планшет падал в воду или на него опрокидывали чашку с чаем или кофе. 3% владельцев телефонов обращались при краже телефона.

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