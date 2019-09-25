Капитан сборной России по регби покорил всех своим английским языком — видео

.@russiarugby captain Vasily Artemyev gives great interview after his sides tough loss against Samoa #RWC2019 pic.twitter.com/DMHCfD9hHC — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 24 сентября 2019 г.

Видеозаписи с представителями России в самых разных областях, когда они на иностранном языке пытаются обратиться к своим зарубежным коллегам, не раз становились хитами Сети и "прославляли" своих героев, однако то, что показал капитан отечественной сборной по регби Василий Артемьев, заставило буквально открыть рот ожидавших "спик фром май харт" иностранцев.

После матча с командой Самоа к лидеру российской команды подошёл корреспондент и попросил дать комментарий по поводу состоявшегося матча, который завершился поражением россиян со счётом 9:34.

Артемьев ответил ему, что, несмотря на серьёзную разницу в итоговом счёте, сборная России становится только сильнее и остаётся предана игре. Причём сделал он это без намёка на какой-либо акцент, на что обратили внимание даже комментаторы спортивной арены, назвав это интервью блестящим.

Видеозапись была опубликована в официальном аккаунте чемпионата мира по регби, где собрала множество восторженных комментариев и слов поддержки в адрес Артемьева.