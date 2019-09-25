Канадский водитель обстрелял полицейских при попытке проверить документы

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Фото © Pixabay

В Канаде водитель обстрелял патрульных при попытке проверить его документы. Инцидент произошёл в провинции Саскачеван, сообщает телеканал CTV.

Сотрудникам полиции сообщили, что к ним приближается, предположительно, нетрезвый водитель, который явно превышает скорость. Патрульные, увидев подозрительную машину, подали сигнал остановиться. Однако при попытке проверить документы водитель открыл огонь. Ранения получил один из стражей порядка и сам нарушитель.

И полицейского, и водителя пришлось госпитализировать.

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