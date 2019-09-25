СМИ сообщили о "кратком" разговоре Лаврова и Зеленского в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке состоялись "краткий контакт" между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

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