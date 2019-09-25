Трамп начал собирать пожертвования на борьбу с импичментом, начальная цена — $5

В попытках избежать инициированного демократами импичмента президент США Дональд Трамп создал специальную группу с платной регистрацией, основной деятельностью которой будет защита главы государства от очередной "охоты на ведьм", которую устроили демократы. Об этом сообщает пресс-служба его избирательного штаба.

— Утверждения об импичменте никак не связаны с президентом, демократы извлекают выгоду из запугивания его сторонников и замалчивания фактов. <...> Терпеть это больше мы не будем... — говорится в заявлении.

Стать частью сообщества борьбы против импичмента президента можно за вполне демократичные пять долларов, единственное требование к кандидатам — быть "преданным сторонником" главы государства и иметь доступ в Интернет, чтобы пройти по ссылке. Кроме того, любой может дополнительно внести $15, $20 и $45 — на своё усмотрение.

Как ранее сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, в этот раз они обращаются за проведением расследования из-за того, что Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это Трамп распорядился распечатать стенограмму своей беседы с лидером Незалежной.