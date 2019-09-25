Пациентке по ошибке сделали аборт, хотя она пришла на плановый осмотр

Медицинские карты беременных перепутали в клинике, а медперсонал не уточнил имя женщины.

В Сеуле врачи сделали аборт не той женщине, сообщает телеканал CNN.

По его данным, медицинские карты пациенток перепутали в клинике. Врачи и медсестра не уточнили имя пациентки на шестой неделе беременности и ввели ей наркоз, хотя та пришла лишь на плановый осмотр. Когда женщина очнулась, то обнаружила, что ей сделали аборт.

Врач и медсестра признали свою вину. Против них выдвинуты обвинения в халатности.

Ранее Лайф писал о случае в Великобритании, где врачи перепутали назначенную процедуру и вместо операции на мочевом пузыре сделали обрезание 70-летнему мужчине.