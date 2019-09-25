ФСБ задержала в Якутии украинца

Украинца задержали в Якутии. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления ФСБ РФ, гражданин Незалежной был пойман за организацию поставки наркотиков в крупном размере.

— УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. "г" ч. 4 ст. 228.1 "Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере" УК РФ, — говорится в заявлении спецслужбы.

На съёмной квартире в Якутске у украинца нашли десять свёртков наркотических средств весом более 3,8 килограмма.