ФСБ задержала в Якутии украинца

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Фото © SakhaLife

Украинца задержали в Якутии. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления ФСБ РФ, гражданин Незалежной был пойман за организацию поставки наркотиков в крупном размере.

УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. "г" ч. 4 ст. 228.1 "Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере" УК РФ, — говорится в заявлении спецслужбы.

<p>Фото © <a href="https://sakhalife.ru/v-yakutske-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy/" target="_blank">SakhaLife</a></p>

На съёмной квартире в Якутске у украинца нашли десять свёртков наркотических средств весом более 3,8 килограмма.

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