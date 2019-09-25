Британка никогда не ела овощи и теперь может ослепнуть

Из-за отсутствия необходимых витаминов и микроэлементов ей грозит оптическая нейропатия.

Британка из города Норидж, которая годами не ела овощи и фрукты, может потерять зрение. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Джейд Янгмен с трёх лет болеет расстройством избирательного питания — психической болезнью, из-за которой человек не ест определённые продукты. Девушка не ест практически ничего, кроме пиццы, макарон, чипсов и куриных наггетсов.

По словам Янгмен, при виде овощей и фруктов её начинает тошнить.

— Я понимаю, что со мной ничего не будет, если я их съем, они, возможно, даже приятны на вкус, но не могу взять их в рот, — говорит она.

Чтобы справиться с недугом, девушка долгое время ходила к психотерапевтам. Когда они не помогли, Янгмен обратилась к одному из лучших гипнотерапевтов в стране. Однако и это ей не помогло.

Из-за такого рациона девушка не получает необходимые витамины и микроэлементы. Врачи предполагают, что ей может грозить оптическая нейропатия — поражение оптического нерва, которое ведёт к потере зрения.

Недавно Лайф рассказывал о подростке из Великобритании, который потерял зрение и почти полностью лишился слуха после того, как в течение десяти лет ел только вредную еду.