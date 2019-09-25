В иркутской православной женской гимназии дети массово отравились пирожными

В иркутской православной женской гимназии произошло массовое отравление. Пострадало 24 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет, 11 из них были доставлены в больницу. Об этом сообщает "Регион online" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области.
По предварительным данным, причиной отравления стали пирожные.
— Пункт питания закрыли, ждём результатов эпидемиологического расследования. Столовая не работает, но учебный процесс идёт, — пояснил директор гимназии Александр Беломестных ТАСС.
Местное Управление Роспотребнадзора уже проводит проверку по факту отравления детей.
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