В Чите "лучший предприниматель — 2016" арестована вместе с мужем

Победительница конкурса "Лучший предприниматель 2016 года" Ольга Левочкина подозревается в том, что по левым схемам отправляла в Китай лес совместно со своим супругом. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Задержали индивидуального предпринимателя Левочкину Ольгу Николаевну, её супруга, гражданина России и КНР Синь Сюю Мин, ещё ряд лиц, с которыми, по данным следствия, они совместно совершали незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу в КНР, — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Подозреваемые заключены под стражу, против них уже возбуждён ряд уголовных дел.

В рамках следственных действий проводятся обыски, точные данные о причинённом ущербе пока не сообщаются.

Примечательно, что подозреваемая не ограничивала своё участие в конкурсе для предпринимателей одним годом. Как видно по фото, она участвовала в нём ещё как минимум один раз.

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