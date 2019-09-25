В Киеве предложили способ подзаработать на "плохой России"

Бывший министр считает, что взаимодействие с российским рынком будет более прибыльным в сравнении с европейским.

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко предложил способ заработать на "плохой России", ведь наша страна предлагает Незалежной рынки сбыта и осуществление транзита — Киеву стоит этим воспользоваться.

Как считает Червоненко, в Европе, наоборот, такие возможности теряются.

Бывший министр также напомнил, что сейчас Украине перекрыли переработки продовольствия по 14 группам. В частности, Польша "закрыла окно в Европу", поскольку вдвое сократила перевозки из-за коррупции на Украине.

— И мы сейчас закрыты, а в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит, — сказал экс-чиновник.

Он отметил, что украинским властям стоит не развешивать ярлыки на своего соседа, а воспользоваться такими возможностями.

Недавно Россия предложила Украине продлить контракт о поставках газа. При этом в Киеве не исключили, что могут воспользоваться такой возможностью.