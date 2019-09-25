Абэ призвал реформировать Совбез ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН. Об этом глава правительства заявил на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

— Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности, — пояснил Абэ.

Токио неоднократно выступал за расширение количества постоянных членов Совбеза ООН, заявляя об этом открыто.

Ранее СМИ сообщили, что на полях ГА ООН был краткий разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и лидером Украины Владимиром Зеленским.