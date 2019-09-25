Москвичам пообещали до 10 градусов тепла и без дождя в среду

В среду, 25 сентября, жителей столичного региона ждёт до 10 градусов тепла и без осадков. Как сообщает портал "Метеоновости", Москва и область находятся "под влиянием гребня антициклона".

— При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — 8–10 градусов, по области — 7–12 градусов, — поясняют синоптики.

Ветер будет слабым, а атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее синоптики заявили, что москвичей в октябре ждёт 20-градусное тепло.