Ольга Бузова оконфузилась на сцене перед фанатами в Чите

Певица поприветствовала зрителей словами, будто впервые в этом городе, забыв, что ранее сюда уже приезжала.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снова оказалась под прицелом едких комментариев. На этот раз причиной стали слова, которые она сказала перед выступлением в Чите.

Как передаёт портал ZAB.RU, стоя на сцене, певица поприветствовала зрителей и отметила, что приехала в город впервые и всем находящимся в зале на самом деле повезло, что она не приезжала раньше, поскольку "начинала я с одной песни" и тогда бы им неумолимо пришлось слушать "Под звуки поцелуев" или "Мало половин".

Сейчас, по словам Бузовой, её концертная программа стала лучше, значительно расширилась и даже превратилась в полноценное шоу, на которое можно смотреть. Однако как минимум в одном Ольга таки оказалась не права, заявив, что не была в Чите раньше.

Неизвестно, по какой причине, но звезда решила умолчать о том, что в 2007 году, ещё во времена своего участия в телепроекте "Дом-2", приезжала в столицу Забайкальского края вместе со своим тогдашним бойфрендом — Романом Третьяковым.