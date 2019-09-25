Замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин заявил, что в МВД поддерживают идею снижения допустимого порога превышения скорости. Он пояснил, что норма может быть прописана в новом КоАП, о чём и сообщил в эфире "Авторадио".

Кузин также отметил, что большинство аварий происходят из-за превышения скорости.

— Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были 10 км/ч, — отметил замначальника ГИБДД РФ.

Новый кодекс, который готовит правительство, могут внести на рассмотрение Госдумы в начале следующего года.

Как уже сообщал Лайф, в конце прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что министерство поддержит ужесточение скоростного режима в стране, в частности снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.