Рабочий погиб при обрушении в шахте под Оренбургом

Руководство предприятия пообещало оказать родственникам погибшего горняка всю необходимую помощь.

В результате обрушения куска горной породы на шахте в Оренбургской области погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Уральской горно-металлургической компании.

— В шахте на [глубине] 1175 метров произошло обрушение куска горной породы. В результате погиб рабочий 1979 года рождения, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Инцидент не повлияет на работу предприятия. В организации заявили, что выражают соболезнования родственникам погибшего и готовы оказать им всю необходимую помощь.

Ранее Лайф сообщал о трагичном случае на шахте в Кузбассе, где рабочего затянуло в комбайн, когда он находился рядом с работающей машиной.