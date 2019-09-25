Главный диетолог Минздрава назвал продукты для укрепления иммунитета осенью

— Поддержание своего иммунитета в осенние дни — задача особенная, а потому и подходить к ней нужно осознанно, — заявляет главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он настоятельно рекомендует не терять времени впустую и в оставшиеся дни, пока на прилавках магазинов изобилуют выращенные под летним солнцем овощи и фрукты, усиленно питаться ими, но обязательно свежими.

Также, по его словам, в этот период нужно стараться не забывать про витамины, принимая максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, уделять внимание активному спорту и следить за питанием в целом, стараться не переедать.

— Если ты ведёшь сидячий образ жизни, всё время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тыс. ккал, мужчине — около 2 тыс. Если будет больше, будешь толстеть, — приводит его слова RT.

При этом, по данным Тутельяна, почти 60% россиян имеют проблемы с избыточной массой тела, что представляется негативным фактором и является "безобразием", по мнению специалиста.

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