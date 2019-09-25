У жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот драгметаллов и штраф либо принудительные работы.

Полицейские на Чукотке задержали местного жителя, у которого при себе была обнаружена банка с веществом жёлтого цвета с характерными признаками золота. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Судя по фото, банка объёмом 580 миллилитров едва заполнена наполовину, однако хранившийся в ней драгоценный металл общим весом 1,33 килограмма, который по результатам экспертизы оказался рудным золотом, содержал в своём составе чистое золото и серебро.

Общий вес найденного у 46-летнего жителя города Билибино серебра, очищенного от примесей, составил меньшую часть (106 г), в то время как золота оказалось почти в девять раз больше — 917 г. В денежном эквиваленте это составляет более 2,8 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в крупном размере", ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом либо принудительные работы на тот же срок.