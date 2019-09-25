В США появились билборды с приглашением Илона Маска на форум в Краснодар

Надпись "Как тебе такое, Илон Маск?" показана на рекламном щите по маршруту, по которому якобы часто перемещается бизнесмен.

Последователи авторов интернет-мема "Как тебе такое, Илон Маск?" снова продемонстрировали оригинальность в подходе и решили в этот раз удивить в первую очередь самого адресата, а не привлечь его публику.

Как сообщает портал "Кубань 24", Илона Маска пригласили приехать в Краснодар в октябре на форум "Дело за малым" для представителей малого и среднего бизнеса.

Возможно, предложение не самое прорывное, но оригинальность в том, что написано оно на рекламном билборде прямо напротив штаб-квартиры детища Маска SpaceX в городе Хортон, штат Калифорния, где сам гендиректор бывает регулярно.

На билборде латинскими буквами написали: "Как тебе такое, Илон Маск?" Обращение снабдили QR-кодом, который, по замыслу создателей, перенаправит читателя сообщения на сайт, где помимо фотографий самого миллиардера можно найти клип, посвящённый его приезду на форум, а также очень большого размера кнопку "Да, я поеду" — вероятно, специально для Маска.

В Администрации Краснодарского края уточнили, что приглашение на билборде установил один из спикеров форума. Ответа от Илона Маска пока не поступало.