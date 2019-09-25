На Ставрополье с радаров пропал легкомоторный самолёт

По предварительной информации, связь с пилотами была потеряна во время полёта в Предгорном районе.

На территории Ставропольского края ведутся поиски пропавшего во время полёта легкомоторного самолёта. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах региона.

— Поступило сообщение о том, что у хутора Шести Предгорного района в результате маневров пропал легкомоторный самолёт. На место происшествия выдвинулись для обследования территории все экстренные службы, — отметил источник.

В районе хутора Шести видимых признаков падения специалистам обнаружить не удалось. Идёт поиск самолёта со стороны города Железноводска.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крушении легкомоторного самолёта в США. Борт рухнул на здание торгового центра, один человек погиб.