Cудно с российскими моряками село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

По данным местных СМИ, виновника происшествия заподозрили в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара, на борту которого было семь моряков, село на мель у берегов шведского города Хельсингборг в провинции Сконе. Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг заявила, что капитана могут задержать за пьяное "вождение".

— Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности... Его могут задержать, — заявила она телеканалу SVT.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, сухогруз следовал из города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. Никаких повреждений в результате посадки на мель судно не получило, пострадавших среди членов экипажа нет.