Вооружённые молотком налётчики отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

Грабители скрылись на автомобиле Ford Mondeo, но затем бросили машину на одной из столичных улиц.

В Москве четверо неизвестных с молотком напали на мужчину и отняли у него рюкзак с почти 20 миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ограбление произошло накануне на Тихорецком бульваре около дома № 12.

— В 14:30 четверо неизвестных молотком нанесли удар по голове потерпевшему и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили рюкзак, — рассказали в главке агентству "Москва".

В похищенной сумке находилось 19 миллионов 825 тысяч рублей, а также документы потерпевшего. Как установили полицейские, налётчики скрылись на автомобиле Ford Mondeo. Позже машину нашли брошенной на одной из улиц Москвы. В городе объявлен план "Перехват".

У потерпевшего ушиб головы, но от госпитализации он отказался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее сообщалось, что у бизнесмена в центре Москвы прямо из кармана брюк похитили один миллион рублей.