Синоптики назвали регионы России, где ожидается тёплый октябрь

Жителям ряда субъектов Федерации, наоборот, нужно приготовиться к избыточному количеству осадков и холодам.

В октябре в некоторых регионах страны температура воздуха будет выше климатической нормы. Об этом рассказал РГ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно его прогнозу, аномально тёплый октябрь ожидается в Архангельской области, Ненецком округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, а также в Магаданской области. Порадует погода и жителей столичного региона.

Обратная ситуация ожидается в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Читинской и Амурской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, Предбайкалье и Забайкалье, а также в Хабаровском крае. Там температура будет ниже климатической нормы. На остальной территории страны температура в октябре ожидается около нормы.

Кроме того, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке объём осадков превысит норму.

Ранее синоптики сообщили, что в октябре температура воздуха в Москве может прогреться до 20 градусов тепла.