Синоптики назвали регионы России, где ожидается тёплый октябрь

В октябре в некоторых регионах страны температура воздуха будет выше климатической нормы. Об этом рассказал РГ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Согласно его прогнозу, аномально тёплый октябрь ожидается в Архангельской области, Ненецком округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, а также в Магаданской области. Порадует погода и жителей столичного региона.
Обратная ситуация ожидается в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Читинской и Амурской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, Предбайкалье и Забайкалье, а также в Хабаровском крае. Там температура будет ниже климатической нормы. На остальной территории страны температура в октябре ожидается около нормы.
Кроме того, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке объём осадков превысит норму.
Ранее синоптики сообщили, что в октябре температура воздуха в Москве может прогреться до 20 градусов тепла.
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