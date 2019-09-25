В Ангарске на тротуаре водитель Subaru устроил ДТП с тремя жертвами

Лихач ранее четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

29-летний житель Ангарска Иркутской области за рулём автомобиля Subaru Legacy решил обогнать другой автомобиль, не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там находились два пешехода, он врезался в них, а затем машина опрокинулась, сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области. Лихач лишил жизни не только пешеходов, но и свою пассажирку.

— В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте происшествия. Пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу, где позже от полученных травм скончались. Кроме того, незначительные травмы получили водитель и ещё один пассажир иномарки, — говорится в сообщении.

Теперь водитель Subaru Legacy стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему грозит срок до семи лет.

Вчера Лайф рассказывал о страшном ДТП в Йошкар-Оле — там двое погибли и трое пострадали в ДТП с машиной скорой помощи.