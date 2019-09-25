Матвиенко в третий раз избрана спикером Совфеда

За это решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в пленарном заседании.

Члены Совета Федерации в третий раз избрали Валентину Матвиенко на должность председателя верхней палаты парламента. В ходе тайного голосования кандидатуру представителя от Санкт-Петербурга поддержали все 153 сенатора, которые участвовали в пленарном заседании.

Переизбрание председателя Совфеда проводилось согласно регламенту в связи с проведением выборов губернатора Санкт-Петербурга. После избрания Александра Беглова главой Северной столицы Матвиенко нужно было пройти вновь через процедуру делегирования в верхнюю палату. После этого её кандидатуру предложили на пост председателя Совфеда все вице-спикеры и главы комитетов палаты. Альтернативные кандидатуры не выдвигались.

Впервые Валентина Матвиенко возглавила Совфед в 2011 году. До этого назначения в 2003–2011 годах она являлась губернатором Санкт-Петербурга. Парламентарий удостоена множества наград, в том числе ордена Святого апостола Андрея Первозванного.